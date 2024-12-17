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08:38, 17 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыта мощность сработавшего на юго-востоке Москвы взрывного устройства

Мощность взорвавшегося на юго-востоке Москвы устройства составила 200 г. тротила
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мощность сработавшего на Рязанском проспекте в Москве взрывного устройства (ВУ) составила примерно 200 граммов тротила. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель экстренных служб столицы заявил агентству, что для взрыва злоумышленники использовали около 200 граммов тротила.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России, и его помощник.

ВУ, из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке самоката. Следователи возбудили уголовное дело.

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