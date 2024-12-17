Работница секс-ранчо назвала секс с девственниками веселым

Юпитер Джетсон, сотрудница легального борделя на ранчо в американском штате Невада, рассказала об особенностях своей работы. Об этом пишет The Sun.

По словам Джетсон, секс-ранчо похоже на элитный отель с множеством помещений для воплощения самых разных фантазий. Есть и обычные гостиничные номера, и комната для съемки порно и даже БДСМ-подземелья.

В борделе, как утверждает Джетсон, принимают только мужчин и женщин старше 21 года. При этом, по ее наблюдениям, среди клиентов много девственников. Она подсчитала, что лишила девственности по меньшей мере 38 мужчин. Это занятие кажется ей веселым.

Джетсон призналась, что раньше представляла девственников мужчинами, испытывающими сложности при общении, однако этот стереотип не подтвердился. К ее удивлению, многие из них оказались врачами. «Возможно, медицинским школам следует чуть снизить нагрузку», — предложила она.

Секс-работница рассказала, что без клиентов на ранчо скучно. По этой причине она научилась вязать и пристрастилась к пазлам и судоку. Неподалеку от борделя находится Лас-Вегас, поэтому в свободное время некоторые девушки ездят туда развлечься, выпить и поиграть в азартные игры.

Ранее сообщалось, что в Бельгии секс-работницы получили право на больничный и декретный отпуск. Согласно закону, вступившему в силу 1 декабря, они должны заключать трудовые договоры и получать правовую защиту в соответствии с ними.

