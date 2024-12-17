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06:31, 17 декабря 2024Из жизни

Работница секс-ранчо назвала секс с девственниками веселым

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Юпитер Джетсон, сотрудница легального борделя на ранчо в американском штате Невада, рассказала об особенностях своей работы. Об этом пишет The Sun.

По словам Джетсон, секс-ранчо похоже на элитный отель с множеством помещений для воплощения самых разных фантазий. Есть и обычные гостиничные номера, и комната для съемки порно и даже БДСМ-подземелья.

В борделе, как утверждает Джетсон, принимают только мужчин и женщин старше 21 года. При этом, по ее наблюдениям, среди клиентов много девственников. Она подсчитала, что лишила девственности по меньшей мере 38 мужчин. Это занятие кажется ей веселым.

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Джетсон призналась, что раньше представляла девственников мужчинами, испытывающими сложности при общении, однако этот стереотип не подтвердился. К ее удивлению, многие из них оказались врачами. «Возможно, медицинским школам следует чуть снизить нагрузку», — предложила она.

Секс-работница рассказала, что без клиентов на ранчо скучно. По этой причине она научилась вязать и пристрастилась к пазлам и судоку. Неподалеку от борделя находится Лас-Вегас, поэтому в свободное время некоторые девушки ездят туда развлечься, выпить и поиграть в азартные игры.

Ранее сообщалось, что в Бельгии секс-работницы получили право на больничный и декретный отпуск. Согласно закону, вступившему в силу 1 декабря, они должны заключать трудовые договоры и получать правовую защиту в соответствии с ними.

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