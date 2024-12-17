Раскрыта мощность сработавшего у дома генерала Кириллова СВУ

Мощность сработавшего у дома генерала Кириллова СВУ составила более 1 кг тротила

Мощность сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ) у дома генерал-лейтенанта Игоря Кириллова составила более 1 килограмма тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

