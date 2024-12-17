Начато расследование по трем статьям Уголовного кодекса России из-за подрыва генерала

СК завел дело по трем статьям УК РФ после подрыва в Москве генерала Кириллова

Следственный комитет (СК) России ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса после подрыва генерала Российской армии Игоря Кириллова в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статьям 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Расследование находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина.

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома, чтобы выяснить, как велась слежка за Кирилловым, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

