Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 17 декабря 2024Силовые структуры

Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

Следователи допрашивают охрану дома, где взорвали генерала Кириллова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились кадры с места подрыва генерала Российской армии в Москве

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, где жил генерал Российской армии Игорь Кириллов, у подъезда которого неизвестные привели в действие взрывное устройство. Об этом сообщает Baza.

Правоохранительные органы хотят выяснить, как велась слежка за генералом, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения, однако жители дома утверждают, что управляющая компания не сохраняет отснятый материал. Видеонаблюдение ведется только в онлайн-режиме.

Очевидцем произошедшего стал случайный прохожий, гулявший ранним утром 17 декабря с собакой. Он сразу же вызвал к месту ЧП спасателей.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль, когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате

      Житель Курской области обратился к забравшим из его дома телевизор мародерам и вернул его

      Захарова помянула взорванного в Москве генерала Кириллова

      Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях

      Летевшего из Москвы пассажира обнаружили бездыханным в самолете

      ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

      Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

      47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото без штанов

      Киркорова укусила выдра

      Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше