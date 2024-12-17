Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

Следователи допрашивают охрану дома, где взорвали генерала Кириллова

Начало событий в новости Появились кадры с места подрыва генерала Российской армии в Москве

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, где жил генерал Российской армии Игорь Кириллов, у подъезда которого неизвестные привели в действие взрывное устройство. Об этом сообщает Baza.

Правоохранительные органы хотят выяснить, как велась слежка за генералом, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения, однако жители дома утверждают, что управляющая компания не сохраняет отснятый материал. Видеонаблюдение ведется только в онлайн-режиме.

Очевидцем произошедшего стал случайный прохожий, гулявший ранним утром 17 декабря с собакой. Он сразу же вызвал к месту ЧП спасателей.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль, когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.