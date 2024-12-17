Гулявший с собакой прохожий вызвал спасателей после подрыва генерала Российской армии

Прохожий стал очевидцем подрыва генерала Кириллова в Москве и вызвал спасателей

Использованный для подрыва генерала Российской армии самокат отправят на экспертизу

Начало событий в новости Использованный для подрыва генерала Российской армии самокат отправят на экспертизу

Очевидцем подрыва генерала Российской армии Игоря Кириллова в Москве стал случайный прохожий, гулявший ранним утром 17 декабря с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина находился примерно в ста метрах от места взрыва. Он сразу же вызвал спасателей.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль, когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

