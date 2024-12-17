Использованный для подрыва генерала Российской армии самокат отправят на экспертизу

Использованный для подрыва генерала Кириллова самокат заберут на экспертизу

В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Начало событий в новости В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Криминалисты заберут электросамокат, использованный для подрыва генерал-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова у дома в Москве, на экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

На самокате неизвестные прикрепили взрывное устройство, сработавшее в тот момент, когда генерал с водителем вышли из подъезда дома. Мощность бомбы была такова, что ее осколки разлетелись на десятки метров и разбили стекла в окнах дома напротив.

В настоящее время саперы исследуют территорию вокруг дома на Рязанском проспекте.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени.