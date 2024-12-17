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09:07, 17 декабря 2024Силовые структуры

Использованный для подрыва генерала Российской армии самокат отправят на экспертизу

Использованный для подрыва генерала Кириллова самокат заберут на экспертизу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Кадр: Telegram-канал Mash

Криминалисты заберут электросамокат, использованный для подрыва генерал-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова у дома в Москве, на экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

На самокате неизвестные прикрепили взрывное устройство, сработавшее в тот момент, когда генерал с водителем вышли из подъезда дома. Мощность бомбы была такова, что ее осколки разлетелись на десятки метров и разбили стекла в окнах дома напротив.

В настоящее время саперы исследуют территорию вокруг дома на Рязанском проспекте.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени.

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