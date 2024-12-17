Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 17 декабря 2024Силовые структуры

Появились кадры с места подрыва генерала Российской армии в Москве

Очевидцы сняли на видео место подрыва генерала Кириллова в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Гулявший с собакой прохожий вызвал спасателей после подрыва генерала Российской армии

Очевидцы сняли первые кадры с места подрыва у дома генерала Российской армии Игоря Кириллова в Москве. Видео публикует Baza.

На кадрах виден поврежденный взрывом подъезд жилого дома, на земле лежат двое мужчин. Вокруг места ЧП стоят люди.

Очевидцем произошедшего стал случайный прохожий, гулявший ранним утром 17 декабря с собакой. Он сразу же вызвал к месту ЧП спасателей.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль, когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате

      Житель Курской области обратился к забравшим из его дома телевизор мародерам и вернул его

      Захарова помянула взорванного в Москве генерала Кириллова

      Российские вузы решили разработать глоссарий о традиционных ценностях

      Летевшего из Москвы пассажира обнаружили бездыханным в самолете

      ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

      Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

      47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото без штанов

      Киркорова укусила выдра

      Любовница заплатила обманутой жене за развод и подала на нее в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше