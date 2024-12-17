Появились кадры с места подрыва генерала Российской армии в Москве

Очевидцы сняли на видео место подрыва генерала Кириллова в Москве

Гулявший с собакой прохожий вызвал спасателей после подрыва генерала Российской армии

Начало событий в новости Гулявший с собакой прохожий вызвал спасателей после подрыва генерала Российской армии

Очевидцы сняли первые кадры с места подрыва у дома генерала Российской армии Игоря Кириллова в Москве. Видео публикует Baza.

На кадрах виден поврежденный взрывом подъезд жилого дома, на земле лежат двое мужчин. Вокруг места ЧП стоят люди.

Очевидцем произошедшего стал случайный прохожий, гулявший ранним утром 17 декабря с собакой. Он сразу же вызвал к месту ЧП спасателей.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль, когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.