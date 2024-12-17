Раскрыта польза чтения для мозга

The Journals of Gerontology: чтение улучшает когнитивные способности

Ученые Университета Южной Австралии раскрыли пользу чтения для мозга и вред просмотра телевизора. Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology.

Деятельность, требующая умственной стимуляции или вовлеченности в социальные контакты, способствует сохранению памяти и улучшению мыслительных способностей. Например, такие занятия, как рукоделие, игра на музыкальных инструментах или молитва, оказывают положительное влияние, в то время как пассивное времяпрепровождение, например просмотр телевизионных программ, связано с когнитивным снижением.

Метод исследования заключался в оценке 24-часовых моделей активности 397 пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Используя детальный анализ повседневных привычек участников, ученые смогли изучить влияние различных видов малоподвижного поведения на когнитивные функции. Такой подход позволил определить тонкие различия между полезной и вредной для мозга деятельностью.

Полученные данные показывают, что некоторые виды малоподвижной активности могут быть защитным фактором против когнитивных нарушений. Например, когнитивно стимулирующие занятия способствуют лучшему функционированию памяти и мышления, в то время как длительное время, проведенное перед экраном телевизора, ассоциируется с негативными последствиями. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к определению «вредного сидячего поведения».

Исследование также подтвердило, что физическая активность остается важным инструментом профилактики когнитивных расстройств. Однако для улучшения здоровья мозга можно дополнительно заменить пассивные формы малоподвижного поведения на более стимулирующие. Даже небольшие изменения, такие как пяти- и десятиминутные перерывы на чтение или общение, могут улучшить когнитивное состояние.