The National: Россия и Сирия ведут переговоры о сохранении военных баз

Россия и Сирия ведут переговоры о сохранении военных баз в провинциях Тартус и Латакия, и они проходят во многом в позитивной атмосфере. Об этом сообщает эмиратское издание The National со ссылкой на источники.

«Нет никаких красных линий. Это основано на интересах, а не на идеологии. Отменить аренду порта [в Тартусе] невозможно, и любой новый режим должен уважать это», — приводит издание слова представителей нового руководства Сирии.

При этом авторы материала также приводят слова российских представителей. По их словам, между сторонами установлен позитивный диалог — они с уважением друг к другу относятся и избегают каких-либо провокаций.

Ранее лидер московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри заявил, что новые власти Сирии выдерживают положительный тон, говоря о России, и не стремятся к резкому разрыву отношений. Он также подчеркнул, что между Москвой и Дамаском существует историческая связь, которую невозможно разорвать.