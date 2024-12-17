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20:59, 17 декабря 2024Экономика

Раскрыты главные ошибки при выборе межкомнатных дверей

Дизайнер Тычино: из-за ошибок в выборе дверей приходится чаще делать ремонт
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При выборе межкомнатных дверей многие не учитывают, как будет сочетаться их материал, модель и цвет с другими предметами интерьера. Главные ошибки, из-за которых приходится часто переделывать ремонт, назвала дизайнер Юлия Тычино, пишет онлайн-издание «БелНовости».

Самыми долговечными, по словам эксперта, будут двери из массива. «Это будет полотно, устойчивое к влаге. К тому же многие двери можно перекрашивать», — пояснила Тычино. Однако экономить на фурнитуре и установки таких дверей нельзя, так как они довольно тяжелые. Неплохой альтернативой изделиям из массива дизайнер назвала МДФ, а вот продукцию с картонным наполнителем специалистка посоветовала избегать.

По словам Тычино, межкомнатные двери должны сочетаться с общим настроением помещения, с напольным покрытием и плинтусом, а также с оконными рамами и карнизами. «Откажитесь от моделей в ярком и неестественном исполнении, равно как и от безликих полотен. Цвет должен быть или немного темнее, или немного светлее основного цветового фона стен», — заключила эксперт.

Ранее россиянам напомнили о возможности бесплатно получить ремонт, если застройщик сдал квартиру с некачественной отделкой.

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