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13:43, 17 декабря 2024Экономика

Россиянам напомнили о возможности получить ремонт бесплатно

Эксперт Васильев: застройщик обязан за свой счет устранять дефекты отделки
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Владелец жилплощади вправе требовать бесплатный ремонт в ряде случаев. Какие обстоятельства дают такую возможность, «Известиям» рассказал гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев.

Если новостройка приобретается с внутренней отделкой от застройщика, то выявленные дефекты должны устраняться за его счет. «Если квартира была сдана с нарушением договорных обязательств, таких как отсутствие предусмотренной договором отделки, дефекты или непригодность помещения для проживания, вы вправе потребовать от застройщика исправления недостатков», — пояснил Васильев. Обнаруженные дефекты покупателю следует включить в передаточном акте, также можно составить отдельный дефектный акт со всем перечнем «недоделок». Получив отказ от стройкомпании, можно обращаться в суд с требованием провести дополнительные ремонтные работы и компенсировать расходы.

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Если же застройщик избежал выполнения своих обязательств, став банкротом, дольщики могут обратиться в администрацию как органу, выдавшему разрешение на стройку. За счет бюджета проводится ремонт и в случае аварийных ситуаций — пожаров, затоплений. Ремонт ветхого жилья также осуществляется усилиями управляющей компании, службы ЖКХ или администрации. При повреждениях общего имущества, к примеру, кровли, расходы по ремонту ложатся на фонд капремонта или местных коммунальщиков. При определенных обстоятельствах этим занимаются и власти, напомнил эксперт.

Аналогично дела обстоят и в отношении договора социального найма. Ранее юристы разъяснили, кто обязан оплатить замену радиатора в неприватизированной квартире. Установку новых батарей на муниципальной жилплощади должна провести мэрия. Хоть ремонт систем отопления считается текущим, и траты на него возлагаются на жильцов, полноценная замена оборудования уже относится к капремонту.

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