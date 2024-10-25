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17:19, 25 октября 2024Экономика

Нюансы закона о замене батареи в неприватизированной квартире разъяснили

Юрист Сивакова: радиатор в неприватизированной квартире меняют за счет города

Фото: Natalya Temnaya / Shutterstock / Fotodom

Нередко перед россиянами, получившими жилье по соцнайму, стоит дилемма — обязаны ли они платить за установку новых батарей в муниципальной квартире. За чей счет должна проводиться замена радиатора, в своем Telegram-канале разъяснила юрист Ирина Сивакова.

Расходы по замене батарей в неприватизированной квартире, как правило, лежат на мэрии. Все чаще в подобных спорах суд встает на сторону нанимателей, оправдывая это тем, что, хоть ремонт систем отопления считается текущим, и траты на него возлагаются на жильцов, замена оборудования уже относится к капремонту. Соответственно, оплачивать работы должен собственник — администрация. Такое решение в 2022 году вынес Верховный суд, закрепив данный случай в общей практике.

Ранее россиян предупредили о скрытых юридических нюансах, из-за которых можно остаться без готовой квартиры. Лишиться вторичной жилплощади можно, если она была неправильно приватизирована. Проблемы также могут возникнуть, если квартира была куплена за счет материнского капитала, но детям в ней не были выделены доли. Опасность представляет и заниженная цена — за таким выгодным предложением может скрываться попытка уклониться от налогов или утаить реальную сумму сделки.

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      Виктория Клабукова
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