Россиян предупредили о риске лишиться квартиры

Юрист Киселева: при покупке квартиры на вторичном рынке есть риск ее лишиться

Практически у любой квартиры на вторичном рынке могут быть скрытые юридические нюансы. О риске лишиться жилья после покупки предупредила россиян юрисконсульт офиса «Академическое» компании «Инком-Недвижимость» Наталья Киселева, пишет «Прайм».

Важно проверить, правильно ли квартиру приватизировали. Например, незадолго до процедуры из жилья выписали детей и таким образом лишили их права на это имущество, или имеется отказник от приватизации, который не знает о продаже квартиры и не собирается из нее выписываться, — придется требовать этого через суд.

Кроме того, для покупки жилья могли использовать материнский капитал и при этом не выделить доли детям — тогда продажа квартиры возможна только с разрешения органов опеки. Однако даже после сделки ведомство может выяснить, что интересы несовершеннолетних ущемлены, и тогда нового владельца лишат недвижимости.

Опасно, если собственник намеренно занижает стоимость квартиры в договоре купли-продажи. Таким образом он пытается уклониться от уплаты налогов или скрыть реальную сумму сделки от других, если между ними есть финансовые трения, пояснила Киселева.

Стоит остерегаться и слишком быстрого выхода на сделку, так как владелец может быть банкротом. «Бывает, что квартиру продают, чтобы ущемить права кредиторов. В этом случае сделку обычно проводят быстро и со значительным дисконтом. Если покупатель не сможет доказать, что не знал об этом, то он не будет признан добросовестным, а значит, квартиру у него могут изъять», — предупредила эксперт.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться дачного участка из-за сорняков. Если через три года после приобретения земли она не будет облагорожена, то участок будет изъят, отметили специалисты.