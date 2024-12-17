Риски нехватки рыбы в России оценили

Росрыболовство сочло достаточным объем выловленной рыбы для внутреннего рынка

Объемов выловленной к настоящему времени рыбы в России хватит для удовлетворения как внутреннего, так и внешнего рынка. Об отсутствии предпосылок для дефицита этой продукции в РФ сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росрыболовства.

По состоянию на 17 декабря в стране добыли в общей сложности более 4,7 миллиона тонн водных биоресурсов. Достигнутый результат немного не дотянул до среднего значения за последние несколько лет. Российские рыбаки, как подчеркнули в ведомстве, добывают в среднем порядка 5 миллионов тонн водных биоресурсов в год. «Показатель на уровне значений последних нескольких лет», — резюмировали в Росрыболовстве.

В организации добавили, что в декабре на Дальнем Востоке был зафиксирован заметный рост вылова сельди и минтая. В свою очередь, добыча сардины иваси в последний месяц 2024 года достигла максимума за весь постсоветский период и составила 563,5 тысячи тонн. На этом фоне потребности россиян в рыбе, как считают в Росрыболовстве, будут полностью удовлетворены.

В то же время положительная динамика фиксируется далеко не по всем видам рыб. Так, ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили, что с 1 января по 19 ноября 2024 года добыча лососевых в стране упала до 19-летнего минимума и составила около 235,4 тысячи тонн. В годовом выражении показатель сократился почти в 2,6 раза, а в сравнении с рекордным уровнем 2018-го — в 2,9 раза. В ассоциации связали подобную динамику с резким ростом издержек российских рыбопромышленников и с рекордным увеличением ключевой ставки Центробанка.