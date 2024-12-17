Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:44, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали восемь тактик мошенников

МВД предупредило, что мошенники создают ощущение срочности и делают комплименты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали восемь эффективных тактик, которых придерживаются мошенники при общении с потенциальной жертвой. О сценариях, используемых злоумышленниками, предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники специально создают ощущение срочности, чтобы их собеседник не мог мыслить критически. Также нередко они представляются сотрудниками авторитетных структур, например банка или правоохранительных органов. Подобные действия вызывают большее доверие потенциальной жертвы. «Уверенный, возможно, чуть-чуть грубоватый тон также способствует этому эффекту», — говорится в публикации.

Третьей тактикой мошенников в МВД назвали эмоциональное давление. Они часто запугивают или внушают чувство вины, например, заявляя, что родственник потенциальной жертвы попал в критическую ситуации, или что из-за действий человека были заблокированы какие-либо системы. В то же время другая тактика киберпреступников — делать комплименты или, представляясь сотрудниками полиции, якобы обращаться за помощью по поимке преступника.

Материалы по теме:
В России распространяется новая схема мошенничества с банковскими картами. Что известно и как себя обезопасить?
В России распространяется новая схема мошенничества с банковскими картами. Что известно и как себя обезопасить?
13 декабря 2024
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024

Кроме того, мошенники также пытаются создать иллюзию доверия. Они убеждают собеседника, что то действие, которого они хотят добиться от потенциальной жертвой, уже совершили многие другие люди. Другая уловка киберпреступников — использование сложной терминологии, которая может вызвать у собеседника страх показаться некомпетентным.

Наконец, мошенники часто обращаются к человеку по имени и отчеству, чтобы показать, что знают о нем все. Кроме того, они используют технику «Нога в двери»: ее суть заключается в том, что злоумышленники просят человека выполнить небольшую просьбу (например, назвать имя), а затем требуют большего.

«Самое сложное — заметить, что вами пытаются манипулировать. Если понимать суть психологического трюка, сделать это будет намного проще», — заверили в МВД.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Контузило, осколками посекло лицо». Раскрыта личность единственного выжившего при подрыве генерала Кириллова

      В аэропорту Европы потеряли посылку с радиоактивным веществом

      Бывшего российского чиновника обвинили в превышении полномочий при строительстве детсада

      После крушения танкеров у Керченского пролива задержали капитана судна

      Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

      Электрокары Tesla начали ломаться из-за короткого замыкания

      На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

      Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в спортзале

      Стоимость биткоина достигла нового рекорда

      Сырский назвал наиболее тяжелые направления на фронте для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше