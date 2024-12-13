В России распространяется новая схема мошенничества с банковскими картами. Что известно и как себя обезопасить?

ВТБ предупредил россиян о мошенничестве с виртуальными клонами банковских карт

Мошенники начали применять новую схему для кражи денег россиян — в ней задействованы виртуальные клоны банковских карт. Об угрозе и способах с ней бороться россиянам рассказали в ВТБ.

Новый способ обмана стал активно распространяться в ноябре и декабре. Все происходит следующим образом — злоумышленники звонят и представляются сотрудниками сотового оператора. С их слов, необходимо продлить договор на обслуживание, для чего требуется установить мобильное приложение, а на деле шпионскую программу. Злоумышленники с ее помощью смогут удаленно управлять устройством.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Затем жертву обмана просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, ввести старый ПИН-код и якобы сменить его на новый. На устройстве жертвы активируют NFC (технологию беспроводной передачи данных). В то же время другая программа, на смартфоне мошенника, используется для перехвата данных карты. Виртуальный клон позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют не устанавливать приложения по ссылкам, присланным через мессенджеры. В ВТБ указывают, что приложения операторов и прочих компаний можно найти на официальных сайтах.

Названы наиболее уязвимые перед телефонными мошенниками люди

Как рассказал «Ленте.ру» эксперт в области безопасности Александр Власов, наиболее часто на уловки телефонных мошенников в России попадаются пенсионеры и очень занятые молодые люди. «Две абсолютно противоположные страты — пенсионеры, которые еще находятся в советской парадигме, что кто бы ни позвонил из какой-нибудь силовой структуры, это очень правильные люди, им надо помочь. И вторые, наоборот, очень замороченные люди, которые работают 24/7», — отметил он.

Психолог, схема-терапевт Галина Палёха, в свою очередь, раскрыла способы телефонных мошенников втереться в доверие. Среди прочего злоумышленники могут использовать воздействие на эмоции в качестве манипуляции. Чтобы проанализировать возникшие во время разговора эмоциональные реакции, специалист посоветовала взять паузу. «Скажите, что перезвоните сами. Мошенник постарается сделать все, чтобы вы с этой эмоциональной иглы не соскочили», — сказала психолог.

В ФСБ между тем перечислили слова, чаще всего используемые телефонными мошенниками. В их числе «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «ваш гражданский долг» и ряд других.