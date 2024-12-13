Названы две наиболее уязвимые перед телефонными мошенниками категории людей

Эксперт по безопасности Власов назвал пенсионеров типичными жертвами мошенников

Наиболее часто на уловки телефонных мошенников в России попадаются пенсионеры и очень занятые молодые люди, считает эксперт в области безопасности Александр Власов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему они наиболее уязвимы перед злоумышленниками.

В онлайн-кинотеатре Окко 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют нами, как работают мошеннические колл-центры, и, наконец, как обезопасить себя от мошеннических схем.

«На мой взгляд первая и самая уязвимая категория — это пенсионеры, которые привыкли верить звонкам от "майоров полиции", от служб безопасности банков, то есть от каких-то как бы "официальных структур". (…) То есть это люди, которые еще не отошли от советского менталитета. Они даже не смотрят, кто им позвонил и с какого номера. Они считают [важным] любой звонок, когда на другом конце телефонной линии говорят волшебные слова "майор служб безопасности", "ЦБ", "ФСБ", "МВД" и так далее, эти люди наиболее уязвимы», — сказал он.

Другая группа людей, которые с высокой вероятностью могут стать жертвами мошенников, подвержена риску быть обманутыми из-за высокой загруженности, объяснил специалист.

Две абсолютно противоположные страты — пенсионеры, которые еще находятся в советской парадигме, что кто бы ни позвонил из какой-нибудь силовой структуры, это очень правильные люди, им надо помочь. И вторые, наоборот, очень замороченные люди, которые работают 24/7, которые могут просто не понять и что-то куда-то перевести Александр Власов эксперт в области безопасности

«Вторая крайне уязвима страта — это очень занятые люди. Менеджеры по продажам, менеджеры по закупкам, то есть те молодые люди, которые не могут себе позволить не принимать звонки с незнакомых номеров. Это замороченные люди, у которых мозги кипят, потому что они за пять минут должны сделать 25 дел. Вдруг им позвонил кто-то, и они совершенно на автомате, не приходя в сознание начинают называть номера своих карт, пароли и так далее, потому что у них мозги кипят», — добавил он.

Ранее департамент транспорта Москвы предостерег россиян от нового вида мошенничества с транспортными картами.