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12:54, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предостерегли от нового вида мошенничества с транспортными картами

Дептранс Москвы предостерег россиян от мошенничества с «Тройкой»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дептранс Москвы предостерег россиян от нового вида мошенничества с транспортными картами. Пост на эту тему опубликован в Telegram-канале ведомства.

«В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы Транспортного комплекса Москвы. Это мошенники», — предупредили в Дептрансе столицы. В ведомстве предостерегли россиян от перехода по непроверенным ссылкам для пополнения «Тройки» и карты москвича. «Так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», — говорится в сообщении.

В Дептрансе рекомендовали россиянам использовать только официальные ресурсы и приложения Транспортного комплекса Москвы для пополнения транспортных карт. «После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера», — заключили в ведомстве.

Ранее МВД предупредило россиян об основных схемах, которые используют мошенники в сети перед Новым годом. В частности, в ведомстве рассказали, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, предлагающих товары по низким ценам по предоплате, которые удаляют вскоре после их создания.

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