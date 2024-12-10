Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:41, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схемах мошенничества перед Новым годом

МВД: перед Новым годом мошенники предлагают скидки и участие в розыгрышах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян предупредили об основных схемах, которые используют мошенники в сети перед Новым годом. Их описало МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, предлагающих товары по низким ценам по предоплате, которые удаляют вскоре после их создания. На то, что ресурс сделали злоумышленники, может указывать большое количество однотипных положительных отзывов, слишком низкие цены или большие скидки на продукты и отсутствие юридической информации о магазине.

В МВД также отметили, что в мессенджерах и социальных сетях мошенники предлагают участие в розыгрышах дорогих подарков и призов. При этом от пользователей требуется заполнить анкету с персональными данными и оплатить доставку приза или пошлину. Кроме того, злоумышленники нередко устраивают поддельные благотворительные сборы. При этом, подчеркнули в ведомстве, в подобных акциях нельзя найти информацию о благотворительной организации, которая их проводит.

Отмечается, что перед праздником злоумышленники размещают предложения организовать празднование Нового года по низким ценам или купить билеты на популярные праздничные мероприятия. Также мошенники публикуют объявления о продаже товаров для праздника на сайтах объявлений, при этом требуя полной предоплаты.

Материалы по теме:
Говорим мошенникам «нет». Как применять словесное айкидо в разговоре со злоумышленником
Говорим мошенникам «нет». Как применять словесное айкидо в разговоре со злоумышленником
22 декабря 2023
«Кому-то скажешь, сука, умрешь!» Как украинские мошенники массово используют молодых россиян для своих преступных схем?
«Кому-то скажешь, сука, умрешь!»Как украинские мошенники массово используют молодых россиян для своих преступных схем?
9 декабря 2024

Наконец, мошенники подделывают уведомления от банка, в которых сообщается о списании денег за праздничные покупки. В них утверждается, что пользователю нужно подтвердить денежную операцию, назвав данные карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД посоветовали использовать официальные ресурсы для покупки подарков, проверять рейтинг продавцов и отзывы, никому не сообщать данные банковской карты, а также не переводить средства незнакомцам. При подозрении на мошенничество специалисты призвали обращаться в полицию.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, использующих голос начальства. Эксперты призвали сохранять бдительность при подобном общении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Мэрия российского города обвинила жителей в засоре канализации

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Путин высказался о смертной казни в условиях СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше