Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

ВТБ: мошенники делают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского ПО

Мошенники начали делать виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения (ПО). О новом способе мошенничества россиян предупредил ВТБ, передает РИА Новости.

В банке рассказали, что новая схема с банковскими картами активно распространялась в ноябре и декабре. «Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC», — пояснили специалисты.

Эксперты отметили, что в рамках схемы мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание — для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора или другие сервисы. По словам специалистов, в действительности указанное приложение является шпионской программой, которая позволяет удаленно управлять смартфоном.

ВТБ предупредил, что после установки приложения жертвой злоумышленники под предлогом подтверждения данных для продления договора просят ее сфотографировать банковскую карту, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. В банке подчеркнули, что таким образом аферисты при помощи шпионского ПО активируют NFC на устройстве клиента, а также перехватывают другие данные карты.

В итоге, как объяснили в банке, данные карты жертвы привязываются к устройству аферистов. «Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами», — заключили в ВТБ.

Ранее стало известно, что мошенники начали публиковать в мессенджере Telegram фейковую информацию о предновогодних выплатах.