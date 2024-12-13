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08:45, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

ВТБ: мошенники делают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского ПО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники начали делать виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения (ПО). О новом способе мошенничества россиян предупредил ВТБ, передает РИА Новости.

В банке рассказали, что новая схема с банковскими картами активно распространялась в ноябре и декабре. «Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC», — пояснили специалисты.

Эксперты отметили, что в рамках схемы мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание — для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора или другие сервисы. По словам специалистов, в действительности указанное приложение является шпионской программой, которая позволяет удаленно управлять смартфоном.

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ВТБ предупредил, что после установки приложения жертвой злоумышленники под предлогом подтверждения данных для продления договора просят ее сфотографировать банковскую карту, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. В банке подчеркнули, что таким образом аферисты при помощи шпионского ПО активируют NFC на устройстве клиента, а также перехватывают другие данные карты.

В итоге, как объяснили в банке, данные карты жертвы привязываются к устройству аферистов. «Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами», — заключили в ВТБ.

Ранее стало известно, что мошенники начали публиковать в мессенджере Telegram фейковую информацию о предновогодних выплатах.

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