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18:04, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с предновогодними выплатами

F.A.C.C.T.: мошенники публикуют в Telegram фейки о предновогодних выплатах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jaque Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Аферисты начали публиковать в мессенджере Telegram фейковую информацию о предновогодних выплатах. О новой схеме мошенничества в преддверии праздников предупредили россиян аналитики компании F.A.C.C.T.

Эксперты рассказали, что аферисты пишут в таких сообщениях, что россиянам полагаются предновогодние выплаты в размере от 10 до 35 тысяч рублей. Для правдоподобности они используют в этих сообщениях фотографии политиков, а также ссылку на вымышленную госпрограмму «Подарок в каждый дом». Кроме того, они публикуют эти фейки вместе с достоверной информацией о мерах социальной поддержки россиян.

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По словам специалистов, при переходе по ссылкам пользователи подписываются на фишинговые боты или получают предложения криптоинвестиций, которые также являются частью мошеннической схемы.

В компании рекомендовали доверять только проверенным источникам, например, порталу «Госуслуги», или лично обратиться в МФЦ для получения достоверной информации. Специалисты также призвали не сообщать никому персональные данные и не переводить деньги неизвестным.

Ранее МВД предупредило об основных схемах, которые используют мошенники в сети перед Новым годом. В частности, в ведомстве рассказали, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, предлагающих товары по низким ценам по предоплате, и удаляют их вскоре после создания.

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