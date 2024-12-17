Россиянин снял на видео животное с регенерировавшей конечностью

Рыбак-блогер Федорцев снял на видео краба с отросшей заново клешней

Российский рыбак, автор блога «Записки из бутылки» Роман Федорцев, показал краба с отросшей заново крошечной клешней. Кадры животного с регенерировавшей конечностью блогер опубликовал в Telegram.

На видео заметно, что одна из клешней краба — «оригинальная», та, что сформировалась у ракообразного изначально, другая же выросла совсем недавно. Она отличается от старой не только размерами, но и цветом — крошечная клешня светлее. Автор блога уточнил, что выловленный им краб с регенерировавшей клешней относится к виду стригунов опилио.

Где именно снято видео, не уточняется, однако последнее место ловли, указанное автором канала, — арктическое Баренцево море. При этом известно, что крабы этого вида обитают в Чукотском, Беринговом, Карском и Охотском морях.

Ранее сообщалось, что морской хищник поселился у реки рядом со столицей российского региона.