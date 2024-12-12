Морской хищник поселился у реки рядом со столицей российского региона

Нерпа поселилась близ Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе

Нерпа поселилась у реки рядом с Салехардом, столицей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал «Север-Пресс».

По информации портала, морской хищник мог попасть в Салехард из Карского моря. «Некоторые особи дезориентируются и не могут вернуться», — приводит канал сообщение департамента природных ресурсов округа. Чиновники из региона добавили, что помогут хищнику вернуться в среду обитания.

В свою очередь, издание «Ямал-Медиа» отмечает, что местные жители начали подкармливать хищника и даже обустроили для него специальную прорубь. «Видим, нос высовывает, усы торчат. Нам интересно, и ей тоже», — рассказал о знакомстве с животным Юрий Захаров.

Ранее на Ямале к вахтовикам на Харасавэйском месторождении пришла семья белых медведей. Животных, пытавшихся проникнуть в жилище россиян, сняли на видео.