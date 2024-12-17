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14:09, 17 декабря 2024Экономика

Россиянка отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за скользкие ступеньки

Жительница Белгорода отсудила у УК 500 тыс. рублей за скользкие ступеньки у дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Жительница Белгорода отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей после того, как ее сын поскользнулся на обледеневших ступеньках у дома. Об этом сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Девятилетний мальчик упал при выходе из подъезда многоквартирного дома и сломал руку. Его мать подала иск против управляющей компании (УК), заявив, что организация ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по содержанию придомовой территории.

Суд встал на сторону россиянки. УК обязали выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка из Новосибирской области упала на льду около больницы и смогла отсудить у медицинского учреждения 500 тысяч рублей.

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