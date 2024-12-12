Пенсионерка упала на льду и получила 500 тысяч рублей

В Новосибирской области женщина упала и отсудила у больницы 500 тысяч рублей

В Карасукском районе Новосибирской области пенсионерка упала на льду около больницы и смогла отсудить у медицинского учреждения сотни тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Женщина поскользнулась на крыльце центральной районной больницы и получила перелом бедренной кости со смещением. В ходе проверки правоохранители установили, что к падению и травмам привело ненадлежащее содержание прилегающей территории учреждения.

Суд обязал больницу возместить пенсионерке 17 тысяч рублей, которые она была вынуждена потратить на лечение травм, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее поскользнувшийся на покрытом льдом тротуаре житель Костромы подал в суд на управляющую компанию и выиграл дело. Коммунальщиков обязали выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей.