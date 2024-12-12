Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 12 декабря 2024Экономика

Пенсионерка упала на льду и получила 500 тысяч рублей

В Новосибирской области женщина упала и отсудила у больницы 500 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Aleksandr Kirillov / Shutterstock / Fotodom  

В Карасукском районе Новосибирской области пенсионерка упала на льду около больницы и смогла отсудить у медицинского учреждения сотни тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Женщина поскользнулась на крыльце центральной районной больницы и получила перелом бедренной кости со смещением. В ходе проверки правоохранители установили, что к падению и травмам привело ненадлежащее содержание прилегающей территории учреждения.

Суд обязал больницу возместить пенсионерке 17 тысяч рублей, которые она была вынуждена потратить на лечение травм, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее поскользнувшийся на покрытом льдом тротуаре житель Костромы подал в суд на управляющую компанию и выиграл дело. Коммунальщиков обязали выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

      Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

      В Москве упали продажи новостроек

      Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

      В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

      В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

      В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше