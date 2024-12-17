Российская студентка зажгла петарды в банке и стала фигуранткой уголовного дела

В Гатчине полиция задержала студентку за поджог петард в банке, возбуждено дело

В Гатчине полиция задержала 20-летнюю студентку университета, которая зажгла петарды в помещении банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел 16 декабря в отделении кредитной организации на Красной улице. Полицию вызвал персонал после того, как девушка стала поджигать пиротехнику. В итоге помещение банка затянуло дымом, спасателям пришлось эвакуировать 15 человек, уточняет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, пострадавших нет.

Следователь МВД возбудил против поджигательницы уголовное дело о хулиганстве. Девушка учится на четвертом курсе. Она призналась, что взрывала петарды по указанию неизвестных из мессенджера.

В этот же день в Тихвине 16-летний ученик 9-го класса местной школы пытался поджечь здание почты. При нем нашли спички и 5-литровую канистру горючего вещества.