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12:44, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российская студентка зажгла петарды в банке и стала фигуранткой уголовного дела

В Гатчине полиция задержала студентку за поджог петард в банке, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Гатчине полиция задержала 20-летнюю студентку университета, которая зажгла петарды в помещении банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел 16 декабря в отделении кредитной организации на Красной улице. Полицию вызвал персонал после того, как девушка стала поджигать пиротехнику. В итоге помещение банка затянуло дымом, спасателям пришлось эвакуировать 15 человек, уточняет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, пострадавших нет.

Следователь МВД возбудил против поджигательницы уголовное дело о хулиганстве. Девушка учится на четвертом курсе. Она призналась, что взрывала петарды по указанию неизвестных из мессенджера.

В этот же день в Тихвине 16-летний ученик 9-го класса местной школы пытался поджечь здание почты. При нем нашли спички и 5-литровую канистру горючего вещества.

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