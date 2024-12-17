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12:23, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российский школьник попытался поджечь здание почты по наводке неизвестных

Полиция задержала подростка за попытку поджога почты в Тихвине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тихвине полиция задержала 16-летнего ученика 9 класса местной школы, пытавшегося поджечь здание почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Подростка на месте происшествия 16 декабря задержали очевидцы и вызвали правоохранительные органы. Они изъяли у школьника спички и 5-литровую канистру с горючей жидкостью.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По предварительным данным, он пытался устроить поджог по наводке неизвестных, отмечает Telegram-канал Mash.

Ранее Смоленский областной суд приговорил 16-летнего юношу к шести годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге.

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