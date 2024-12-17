Российские дети прогнали «либерала» во время новогоднего утренника и попали на видео

В барнаульском «Сталин-центре» прошла елка с изгнанием бармалея-либерала

В барнаульском «Сталин-центре» прошло новогоднее представление, во время которого дети под руководством взрослых прогнали «бармалея-либерала». Этот момент утренника попал на видео, кадры публикует портал «Банкфакс».

На кадрах видно, что дети находятся в окружении бюстов и портретов Сталина, один из которых — выполненный на картоне почти в человеческий рост — находится прямо под елкой. На кадрах также виден персонаж «бармалей-либерал», выглядящий как персонаж капитан Джек Воробей из фильма «Пираты Карибского моря». Люди в костюмах Деда Мороза и Снегурочки требуют от «либерала» покинуть праздник и дети повторяют призыв «"бармалей-либерал", уходи» вслед за ними.

В «Сталин-центре» считают, что утренник с изгнанием «либерала» — «замечательная возможность подарить детям незабываемые впечатления, увидеть сказочных персонажей и погрузиться в атмосферу настоящей зимней сказки».

«Сталин-центр» появился в Барнауле в 2023 году. Центральное место в экспозиции центра занял 200-килограммовый бюст Иосифа Сталина, который выкопали из земли и отреставрировали. Администрация заявила, что хочет видеть «Сталин-центр» в первую очередь не музеем, а культурно-историческим пространством.