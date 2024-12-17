Российские военные поразили блиндаж с пехотой ВСУ под Часовым Яром

Российские войска поразили сбросом с БПЛА блиндаж с пехотой ВСУ под Часовым Яром

Российские военные поразили сбросом с беспилотного летального аппарата (БПЛА) блиндаж с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом сообщает ТАСС.

«Бойцы бригады "Север V" выследили двух вражеских солдат во время ротации и нанесли по ним удар с помощью дрона, сбросив гранату», — заявил представитель добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг».

Бойцы ВСУ раскрыли свое местоположение, направившись к позициям после ранения. В результате российская артиллерия уничтожила украинский блиндаж точным ударом. Операторы БПЛА также произвели сбросы, зачистив окопы ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Он уточнил, что удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами в направлении пруда, где территория была закрыта блокпостами.

