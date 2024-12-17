Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе

Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

Он уточнил, что удары наносили неуправляемыми авиационными ракетами в направлении пруда, где территория была закрыта блокпостами. Однако, по информации подпольщика, там располагался пункт временной дислокации бойцов ВСУ. «По разным данным от 50 до 100 военных», — заявил Лебедев.

Кроме того, артиллерия РФ нанесла несколько ударов по юго-восточной окраине Гуляйполя. С этого участка фронта периодически работают артиллерийские подразделения ВСУ, отметил он.

13 декабря Лебедев проинформировал об ударе ВС России по аэродрому в Хмельницкой области, где ранее базировались американские истребители F-16. По его словам, вероятно, попали в склад под землей.