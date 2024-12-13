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08:26, 13 декабря 2024Бывший СССР

ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов (...) Взрывом, вероятно, попали в склад под землей», — рассказал подпольщик.

По информации Лебедева, взрыв прогремел примерно в 0:30 13 декабря и ощущался на другом конце города в районе «Октябрьский городок». Отмечается, что ВС России регулярно наносят удары по арочным укрытиям и подземным хранилищам на аэродроме.

Ранее Лебедев сообщил об ударе в направлении аэродрома Чугуев в Харьковской области. В направлении прилета направились машины скорой помощи и спасателей.

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