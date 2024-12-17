Российский губернатор заявил об охоте на взорванного в Москве Кириллова

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что на взорванного в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова велась охота. Комментарий по ситуации российский глава опубликовал в Telegram-канале.
Чиновник признался, что дружил с главой войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России. Кириллов являлся уроженцем Костромской области.
«Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе на территории Украины», — написал Ситников.
Он принес соболезнования супруге и сыновьям российского генерала.
До этого сообщалось, что силовики занялись просеиванием снега на месте подрыва Кириллова.