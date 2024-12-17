Российский губернатор заявил об охоте на взорванного в Москве Кириллова

Костромской глава Ситников: на генерал-лейтенанта Кириллова велась охота

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что на взорванного в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова велась охота. Комментарий по ситуации российский глава опубликовал в Telegram-канале.

Чиновник признался, что дружил с главой войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России. Кириллов являлся уроженцем Костромской области.

«Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе на территории Украины», — написал Ситников.

Он принес соболезнования супруге и сыновьям российского генерала.

До этого сообщалось, что силовики занялись просеиванием снега на месте подрыва Кириллова.