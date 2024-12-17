Силовики занялись просеиванием снега на месте подрыва генерала Кириллова

ТАСС: генерал Кириллов и его помощник Поликарпов погибли от взрыва мгновенно

Взрыв мгновенно унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали их смерть. Тела генерал-лейтенанта и помощника осматривают эксперты.

Террористы использовали при подрыве поражающие элементы. В настоящее время силовики просеивают снег в поисках остатков взрывчатки.

Следственный комитет России ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса — 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина.

