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13:14, 17 декабря 2024Силовые структуры

Силовики занялись просеиванием снега на месте подрыва генерала Кириллова

ТАСС: генерал Кириллов и его помощник Поликарпов погибли от взрыва мгновенно
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Взрыв мгновенно унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали их смерть. Тела генерал-лейтенанта и помощника осматривают эксперты.

Террористы использовали при подрыве поражающие элементы. В настоящее время силовики просеивают снег в поисках остатков взрывчатки.

Следственный комитет России ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса — 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование находится под контролем главы СК Александра Бастрыкина.

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