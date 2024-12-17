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14:51, 17 декабря 2024Россия

Российский школьник в течение семи лет носил наушник в носу

MK.RU: в Зеленограде школьник в течение семи лет носил наушник в носу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Arjun Anil / Unsplash

В Зеленограде школьник в течение семи лет носил наушник в носу. 12-летний россиянин страдал гайморитом, кроме того, окружающие заявляли о плохом запахе из пазух, передает MK.RU.

По сведениям издания, мальчик поступил с жалобами в детский центр государственной клинической больницы имени М.П. Кончаловского. Врачи обнаружили у него в носу некое образование, покрытое желтыми корками.

Медики заподозрили, что подросток в раннем возрасте допустил попадание инородного тела в органы дыхания.

Юному пациенту провели эндоскопическую операцию. Врачам удалось достать из организма силиконовую насадку для наушника, которая и стала причиной недомоганий.

До этого в подмосковной Черноголовке девятиклассница проглотила 15 шариков от магнитного конструктора.

ЖЗЛ
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