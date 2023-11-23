Под Москвой у девятиклассницы нашли 15 магнитов в желудке

MK.RU: в Черноголовке девятиклассница проглотила 15 шариков от конструктора

В подмосковной Черноголовке девятиклассница проглотила 15 шариков от магнитного конструктора. Ее доставили в больницу, об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, 22 ноября в медучреждение девочку привезла мать. Женщина пояснила докторам, что школьница была в гостях, где есть маленькие дети. Там она увидела магнитный конструктор из крохотных шариков, взяла 15 штук в рот, стала перекатывать языком, а затем прилегла на кровать. В какой-то момент юная жительница Подмосковья отвлеклась и съела игрушку.

Рентген подтвердил наличие шариков в тонком кишечнике. Врачи приняли решение извлечь их из организма девятиклассницы.

Ранее в Москве школьницу госпитализировали с подозрением на острый гастрит. Медики нашли в ее желудке комок волос и два рулона туалетной бумаги.