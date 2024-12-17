Российский учитель дал подзатыльник школьнику, протащил его по коридору и попал на видео

В Подмосковье учитель дал подзатыльник школьнику и уволился

В подмосковной Балашихе учитель физкультуры дал подзатыльник школьнику. После конфликта в российском образовательном учреждении он уволился, пишет 360.ru.

По данным канала, педагог пытался остановить потасовку между пятиклассником и семиклассником, но не сдержался и ударил одного из учеников. Этот момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Балашиха Life».

На кадрах видно, как школьник плюет в другого мальчика. Стоявший рядом с ним учитель ударил его ладонью по голове со словами «совсем дурак что ли», затем схватил плачущего ученика за шиворот и протащил по коридору.

Как утверждает издание, учитель уволился по собственному желанию, а подростка — зачинщика конфликта — поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее в Мытищах педагог заломал школьника, натянул ему рубашку на голову и таким образом протащил по столовой. Потасовка началась после того, как школьник якобы в шутку кинул на стол учителя облизанное печенье, сказав, что тот его обронил. После инцидента учитель также уволился.