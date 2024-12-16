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16:44, 16 декабря 2024Россия

Российский учитель заломал ученика после инцидента с печеньем и попал на видео

В Подмосковье учитель заломал ученика, полиция начала проверку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковных Мытищах учитель заломал ученика после инцидента с печеньем. Момент драки попал на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Мытищи.Live».

На кадрах видно, как педагог заломал школьника, натянул ему рубашку на голову и таким образом протащил его по столовой. Все происходило под призывы других детей «бить, гасить» педагога.

Издание 360.ru сообщает, что потасовка началась после того, как школьник якобы в шутку кинул на стол учителя облизанное печенье, сказав, что тот его обронил. После этого завязался конфликт, в результате которого мужчина погнался за учеником.

По факту произошедшего полиция начала проверку. Управление образования в Мытищах проводит свою проверку. Педагог уже написал заявление об увольнении.

Ранее в Екатеринбурге учительница ударила восьмиклассника по лицу из-за телефона. После появления видео в соцсетях ситуацией заинтересовались сотрудники городской прокуратуры.

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