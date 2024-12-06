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10:44, 6 декабря 2024Россия

Российская учительница ударила восьмиклассника по лицу и попала на видео

В Екатеринбурге учительница ударила восьмиклассника по лицу из-за телефона
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника по лицу во время урока в школе №80 из-за того, что тот отказался убрать телефон. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как педагог стоит возле парты и кричит на учащегося. Женщина требует, чтобы мальчик передал ей гаджет. Когда тот отказывается, она отвешивает ему пощечину.

После появления видео в соцсетях ситуацией заинтересовались сотрудники городской прокуратуры. «Учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

В свердловском департаменте образования отметили, что в школе №80 начали внутреннее служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в селе Табынское в Башкирии учитель физики избил школьника линейкой.

ЖЗЛ
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