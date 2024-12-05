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15:03, 5 декабря 2024Россия

В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

В Башкирии учитель избил восьмиклассника линейкой и попал на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В селе Табынское в Башкирии учитель физики избил школьника линейкой. Это сняли на видео, его публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как мужчина подходит к сидящему за партой восьмикласснику, поднимает его капюшон и со всей силой дважды ударяет ребенка линейкой.

Родители учеников рассказали, что преподаватель часто поднимает руку на детей. Однако директор сообщил, что жалоб на педагога не было, но он уже уволился по собственному желанию. После случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее жительница Петропавловска-Камчатского заподозрила логопеда в избиении ее 10-летнего сына, который не может говорить, и решила проверить педагога при помощи скрытой камеры. По словам матери ребенка, уже дома ее сын показал жестами, что логопед била его по губам, щеке и голове, а также щипала и толкала.

ЖЗЛ
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