В России логопеда заподозрили в избиении 10-летнего мальчика и сняли на скрытую камеру

В Петропавловске-Камчатском логопед ударила на занятии 10-летнего мальчика

Жительница Петропавловска-Камчатского заподозрила логопеда в избиении ее 10-летнего сына, который не может говорить, и решила проверить педагога при помощи скрытой камеры. Снятые кадры опубликовал Amur Mash в Telegram.

По информации издания, ребенка приходилось заставлять ходить на занятия, что списывали на стресс. А в один из дней его мать, оставшись за дверью, услышала шлепок и громкий плач. После этого россиянка решила проверить логопеда.

На записи скрытой камеры видно, как в ходе занятий у мальчика что-то не получается, и педагог ударяет его по лицу рукой. «Ну что такое? А?» — возмущается она.

По словам матери ребенка, уже дома ее сын показал жестами, что логопед била его по губам, щеке и голове, а также щипала и толкала.

На видео также запечатлено сообщение, якобы отправленное педагогом. В нем она заявила, что все произошло случайно. «Махали руками и вот. Я сама испугалась, извинилась, чувствую себя отвратительно», — написала, предположительно, обвиняемая в избиении ребенка женщина.

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