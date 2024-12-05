Против ударившего ребенка с ограниченными возможностями логопеда возбудили дело

Следователи возбудили дело против логопеда, ударившего ребенка с ОВЗ на Камчатке

В России логопеда заподозрили в избиении 10-летнего мальчика и сняли на скрытую камеру

Начало событий в новости В России логопеда заподозрили в избиении 10-летнего мальчика и сняли на скрытую камеру

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней женщины-логопеда, которая ударила ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Петропавловске-Камчатском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Логопеду-дефектологу вменяют статью 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По версии следствия, женщина, предоставляющая частные услуги логопеда, применила физическое и психологическое насилие по отношению к 10-летнему мальчику. По словам матери ребенка, дома сын показал жестами, что логопед била его по губам, щеке и голове, а также щипала и толкала.

Ее действия попали на скрытую камеру.