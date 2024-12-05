Против ударившего ребенка с ограниченными возможностями логопеда возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней женщины-логопеда, которая ударила ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Петропавловске-Камчатском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Логопеду-дефектологу вменяют статью 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
По версии следствия, женщина, предоставляющая частные услуги логопеда, применила физическое и психологическое насилие по отношению к 10-летнему мальчику. По словам матери ребенка, дома сын показал жестами, что логопед била его по губам, щеке и голове, а также щипала и толкала.
Ее действия попали на скрытую камеру.