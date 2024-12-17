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10:23, 17 декабря 2024Россия

Российский военкор озвучил последствия гибели начальника войск РХБЗ в Москве

Поддубный: после гибели Кириллова сторонников ударов по Киеву станет больше
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова при взрыве в Москве сторонников ударов по Киеву станет больше. Эти последствия озвучил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram.

Поддубный заявил, что в настоящее время нет смысла строить версии о причине выбора Кириллова в качестве цели, но предположил, что взрыв может свидетельствовать о широте украинской агентурной сети в Москве.

«Многое станет понятно по итогам оперативно-разыскных мероприятий. Но понятно, что сейчас сторонников ракетных ударов по Киеву с политическими и медийными последствиями станет значительно больше», — написал журналист.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

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