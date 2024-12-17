Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:12, 17 декабря 2024Экономика

Савельев провел совещание по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе

Савельев провел совещание по ликвидации последствий крушения танкеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Виталий Савельев

Виталий Савельев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-219» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. О контроле над ситуацией говорится в Telegram-канале правительства России.

Во время встречи обсуждался вопрос очистки береговой линии Анапского региона после загрязнения ее нефтепродуктами с потерпевших крушение судов.

Специалисты Росприроднадзора заявили, что продолжаются работы по устранению распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 километров от Веселовки в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Сотрудники службы уже проводят оценку площади, берут анализы почвы и воды для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба.

Уточняется, что сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда «Кубань-СПАС», ФГБУ «Морспасслужба», МЧС России. На месте также развернута группировка оперативных служб из 267 человек и 50 единиц техники.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о скоплении нефтепродуктов в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше