Савельев провел совещание по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе

Савельев провел совещание по ликвидации последствий крушения танкеров

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-219» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. О контроле над ситуацией говорится в Telegram-канале правительства России.

Во время встречи обсуждался вопрос очистки береговой линии Анапского региона после загрязнения ее нефтепродуктами с потерпевших крушение судов.

Специалисты Росприроднадзора заявили, что продолжаются работы по устранению распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 километров от Веселовки в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Сотрудники службы уже проводят оценку площади, берут анализы почвы и воды для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба.

Уточняется, что сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда «Кубань-СПАС», ФГБУ «Морспасслужба», МЧС России. На месте также развернута группировка оперативных служб из 267 человек и 50 единиц техники.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о скоплении нефтепродуктов в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской.