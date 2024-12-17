Американский политолог спрогнозировал будущее Сирии

Американский политолог Сакс: целостность Сирии сохранить не удастся

Территориальную целостность Сирии сохранить не удастся, заявил американский политолог и экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.

В интервью журналисту Такеру Карлсону он рассказал, что страну разделят на куски. «Это место просто будет полем битвы на годы вперед», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что ответственность за падение в Дамаске правительства президента Башара Асада прежде всего несет Израиль. По его словам, Израиль направляет внешнюю политику США в отношении Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее газета The Washington Post писала, что США пока не готовы снять санкции с Сирии после захвата власти в стране и придерживаются невмешательства, пытаясь наладить связи с отдельными силами.