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22:12, 17 декабря 2024Мир

Американский политолог спрогнозировал будущее Сирии

Американский политолог Сакс: целостность Сирии сохранить не удастся
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Savitsky / Global Look Press

Территориальную целостность Сирии сохранить не удастся, заявил американский политолог и экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.

В интервью журналисту Такеру Карлсону он рассказал, что страну разделят на куски. «Это место просто будет полем битвы на годы вперед», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что ответственность за падение в Дамаске правительства президента Башара Асада прежде всего несет Израиль. По его словам, Израиль направляет внешнюю политику США в отношении Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее газета The Washington Post писала, что США пока не готовы снять санкции с Сирии после захвата власти в стране и придерживаются невмешательства, пытаясь наладить связи с отдельными силами.

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