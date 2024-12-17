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06:01, 17 декабря 2024Мир

Суд принял решение об отсутствии иммунитета у Трампа

CNN: суд Нью-Йорка постановил, что Трамп не имеет иммунитета по делу о подлоге
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Суд Нью-Йорка постановил, что избранный президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета по уголовному делу о подлоге документов компании Trump Organization. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что предоставленные стороной защиты доказательства не связаны с официальным поведением политика, из-за чего президентский иммунитет не распространяется. Подчеркивается, что вынесение приговора отложено до истечения сроков полномочий Трампа в качестве главы государства.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. В заявлении высшей судебной инстанции США отмечается, что суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

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