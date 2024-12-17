У самолета с россиянами на борту возникла повышенная вибрация двигателя

У летевшего в Москву самолета возникла повышенная вибрация двигателя

У самолета российской авиакомпании возникла проблема с двигателем во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Нижнекамска в Москву Airbus A320 15 декабря. Пилоты доложили о повышенной вибрации правого двигателя.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Шереметьево прошла благополучно. Помощь по прибытии не требовалась.

Ранее пассажирский лайнер российской авиакомпании Utair резко сменил курс из-за сильной вибрации. Инцидент случился с направлявшимся из Диксона в Игарку самолетом 18 ноября. Экипаж доложил о вибрации на борту, предположительно, из-за незакрытой передней створки шасси.