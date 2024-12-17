Госкомпании и госорганы урезали закупки российского софта

«Ведомости»: в 2024 году госсектор сократил закупки отечественного софта на 36 %

В 2024 году российский государственный сектор, то есть компании с госучастием и госорганы, потратили на закупки отечественного программного обеспечения (ПО) на 36 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на исследование «РТС-тендера» пишут «Ведомости».

В общей сложности расходы урезали до 196 миллиардов рублей, из них на учреждения и ведомства пришлось 144 миллиарда, а на компании — 52 миллиарда. Количество заказчиков снизилось на 23 процента, до 14,1 тысячи.

Упали и потребности в российском софте — госзаказчики разместили на 31 процент заявок меньше, чем годом ранее (36 тысяч). В денежном выражении запрошенные максимальные суммы контрактов снизились на 20 процентов, до 225,8 миллиарда рублей.

Эксперты предполагают, что снижение расходов может быть связано с закрытием основных потребностей в прошлые годы или же с проведением части конкурсов в закрытой форме.

Ранее сообщалось, что только 5 из 25 компаний с госучастием смогут к 1 января 2025 года отчитаться о выполнении требований по переходу на отечественные операционные системы и программное обеспечение в объектах критической информационной инфраструктуры. Такие сроки установлены приказом президента страны Владимира Путина.