Подавляющая часть госкомпаний сорвет сроки перехода на российский софт

«Ъ»: лишь 5 из 25 компаний с госучастием перейдут на российский софт к 1 января

Лишь пять из 25 компаний с государственным участием смогут к 1 января 2024 года отчитаться о выполнении требований по переходу на отечественные операционные системы (ОС) и программное обеспечение (ПО) в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), как того требует указ президента страны Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такую инфомацию на форуме «Пульс цифровизации» привел заместитель гендиректора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов, а сам он сослался на цифры, прозвучавшие во время заседания Минцифры. По словам топ-менеджера, не было указано, сколько сотен миллиардов рублей потрачено, «но главное — выполнили указ».

В ведомстве в ответ на просьбу о комментарии сообщили только, что часть компаний, участвующих в импортозамещении, завершили работу, а другие стремятся осуществить переход в установленные сроки.

О результатах компании доложат на отдельном совещании. В Минцифры заверили, что если кто-то не завершит переход до 1 января, то будет проведен строгий анализ причин.

В ноябре глава ведомства Максут Шадаев признавал, что отставание чаще всего фиксируется из-за отсутствия финансирования, потому что задачи в 2022 году были поставлены, но расходы не увеличивались.

Вместе с тем исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин полагает, что в первой половине 2025 года перейти на российские решения смогут 10-15 процентов субъектов КИИ. В свою очередь, главный инженер IT-проектов компании «Уралэнерготел» Владимир Маторин напомнил, что надо совмещать ОС и ПО, а это существенно усложняет задачу для компаний.

По его словам, в сферах авиаперевозок, энергетики, финансового сектора необходимо специализированное ПО и тщательное тестирование, которое занимает месяцы или годы. Гендиректор SETERE Group Олег Ивченков указал, что переход на свои разработки в этих областях растянется на десятилетие, потому что сейчас идет замещение массового ПО.

Ранее член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин пожаловался на серьезный дефицит специалистов в отечественной IT-индустрии, слабую подготовку кадров и низкое качество создаваемого ими конечного продукта. По его мнению, нормальных разработчиков в стране готовят только пять-шесть учебных заведений, а дальше идут «очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов».