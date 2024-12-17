В Белом доме высказались о консультациях с Трампом об ударах ATACMS по России

Белый дом: решение об ударах ATACMS по России было принято до выборов президента

Администрация президента США Джо Байдена не консультировалась с избранным американским лидером Дональдом Трампом перед тем, как разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, так как это решение было принято до выборов. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, решение было принято внутри администрации действующего главы Соединенных Штатов, однако после выборов Белый дом постарался донести «логику» своих действий до избранного президента.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Украина может получить большие объемы нового оружия из США: танки, снаряды, ракеты ATACMS и ракеты для систем противовоздушной обороны. Объем новой помощи, по словам военного эксперта, может достигнуть полутора миллиардов долларов, что повлияет на интенсивность боевых действий.